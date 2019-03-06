Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Öğretmen Meslek Kanunu'nun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, "Sağlıklı bir personel rejimi oturtmaya çalışıyoruz. Bazı ödül, ceza vesaire gibi personel rejimi açısından gerekli olan şartlar da bu kanunla yapılacak" ifadelerini kullandı.
- Güncel
- 06.03.2019
- Gazete
Öğretmenlere özel kanun geliyor
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