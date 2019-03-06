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lere özel kanun geliyor

Öğretmenlere özel kanun geliyor
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Meslek Kanunu'nun tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, "Sağlıklı bir personel rejimi oturtmaya çalışıyoruz. Bazı ödül, ceza vesaire gibi personel rejimi açısından gerekli olan şartlar da bu kanunla yapılacak" ifadelerini kullandı.

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