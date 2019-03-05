Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.03.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 21:15

'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor

'da, 874 metre uzunluğundaki en büyük katlı kavşak viyadüğü 'de inşa ediliyor. Kadıköy Fikirtepe Projesi kapsamında hayata geçirilen dev kavşak tamamlandığında, İstanbul trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor. Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık 2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da, 874 metre uzunluğunda kavşak viyadüğü yapılıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar