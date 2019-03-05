Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ev sahibi olmak isteyenlere müjde: Başvurular yarın başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen TOKİ 53 bin 626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışı ile 50 bin yeni sosyal konutun tanıtım töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyorum. Yarın Ziraat ve Halkbank aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

HALİÇ BATAKLIĞI DEMEK, CHP BATAKLIĞI DEMEKTİR

Kasımpaşa bugün coşkusuyla heyecanıyla bir başka, burasın benim İstanbul sevgimin kök saldığı, aşka dönüştüğü yer. 1994'te İBB Başkanlığını sizlerin gayreti ve desteği sayesinde aldık. Haliç bataklığı demek, CHP bataklığı demektir. İzmir Körfezi şu and bataklıktan geçilmiyor, Haliç'in hali o zaman neyse şu anda körfezin hali de o.

CHP DÖNEMİNDE GAZETELER MASKE DAĞITIYORDU

Çöplüğün patladığı zaman Ümraniye'yi CHP yönetiyordu. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP bunun hesabını verdi mi? İstanbul'da insanların susuzluğa mahkum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü boyutta olduğu bir dönem vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinin reçetesi doğal gazdı biz de bunu başardık. Biz hatları döşedik ve Melen'den suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüp geçit yaptık. Haliç'te şu anda insanlar balık tutuyor

İSTANBUL'U YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR HALİNE GETİRDİK

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, raylı sistemleriyle İstanbul'u yaşanabilir bir şehir haline getirdik. 1994'te göreve geldiğimizde adeta sorunların altında ezilen İstanbul'u bölgesinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden biri haline getirdik.

OYUNLARINI SAHNEYE KOYMAYA BAŞLADILAR

Birileri hemen ellerini ovuşturmaya başladı, Türkiye'yi seçimler üzerinden istikrarsızlaştırmak için oyunlarını sahneye koymaya başladılar, sanıyorlar ki İstanbul, Kasımpaşa, Beyoğlu buna izin verecek. Taksim Meydanı'nı yeniden düzenledik. AKM'nin temelini attık. Muhteşem şekilde inşaa ediyoruz. Taksim Meydanı'nda artık araç görmeyeceksiniz. Tersane İstanbul'u yapıyoruz, Kasımpaşa'ya, Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek, orası marka olacak. Haliç Tersanesi Bilim Sanat Merkezi oluyor. Beyoğlu değişiyor. Haliç sahiline düzenleme yaptık, CHP ne anlar çevreden, çevre bizim işimiz.

TOKİ'NİN 50 BİN SOSYAL KONUT MÜJDESİNİ VERİYORUM

Bugün burada TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak.

BUGÜN BURADA TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI'NIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ

Türkiye Emlak Katılım Bankası tekrar canlanıyor, prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir.