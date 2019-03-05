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Sakaryasporlu futbolcuları jiletle yaralayan Mansur Çalar serbest bırakıldı

Amedsporlu Mansur Çalar, maç sırasında Sakaryasporlu futbolcuları jiletle yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfade veren Çalar, le serbest bırakıldı.



Diyarbakır'da Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti. Amedspor'un kaptanı Mansur Çalar'ın, avucuna gizlediği jilet benzeri kesici aletle, Sakaryasporlu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan'ı yaraladığı iddia edildi.

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