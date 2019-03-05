Diyarbakır'da Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti. Amedspor'un kaptanı Mansur Çalar'ın, avucuna gizlediği jilet benzeri kesici aletle, Sakaryasporlu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan'ı yaraladığı iddia edildi.
- Güncel
- 05.03.2019
- Gazete
Sakaryasporlu futbolcuları jiletle yaralayan Mansur Çalar serbest bırakıldı
Amedsporlu Mansur Çalar, maç sırasında Sakaryasporlu futbolcuları jiletle yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfade veren Çalar, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar, karşılaşmanın önüne geçti. Amedspor'un kaptanı Mansur Çalar'ın, avucuna gizlediği jilet benzeri kesici aletle, Sakaryasporlu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan'ı yaraladığı iddia edildi.
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