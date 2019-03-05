Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile DSP arasındaki atışma, bitmek bilmedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" ifadelerini kullandı. Buna DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan sert cevap geldi: Asıl oyları bölen, CHP'nin kendisidir. Şişli'yi zaten alacağız da... Siz orada AK Parti'yi mi engellemeye çalışıyorsunuz? Bağcılar'a, Esenyurt'a gitsenize. DSP'nin oyları böldüğü yok. Şişli'yi, Avcılar'ı, Kadıköy'ü, Bakırköy'ü, Silivri'yi de alacağız.
HDP iTiRAFI
HDP ile yapılan gizli ittifakı inkar eden CHP'nin yalanı ortaya çıktı. Adana'da CHP'nin Seyhan adayı Akif Kemal Akay, "Bu ittifakta sadece CHP, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var" dedi.
HDP iTiRAFI
HDP ile yapılan gizli ittifakı inkar eden CHP'nin yalanı ortaya çıktı. Adana'da CHP'nin Seyhan adayı Akif Kemal Akay, "Bu ittifakta sadece CHP, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var" dedi.
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