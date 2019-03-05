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: Oyları bölüyor

’liler, DSP’ye “Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyorsunuz” diye yüklendi. Aksakal’dan cevap gecikmedi: Asıl oyları bölen sizsiniz.

Oyları CHP bölüyor
Cumhuriyet Halk Partisi () ile DSP arasındaki atışma, bitmek bilmedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan o kişi, hem 'in, hem Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" ifadelerini kullandı. Buna DSP Genel Başkanı 'dan sert cevap geldi: Asıl oyları bölen, CHP'nin kendisidir. Şişli'yi zaten alacağız da... Siz orada 'yi mi engellemeye çalışıyorsunuz? Bağcılar'a, Esenyurt'a gitsenize. DSP'nin oyları böldüğü yok. Şişli'yi, Avcılar'ı, Kadıköy'ü, Bakırköy'ü, Silivri'yi de alacağız.




HDP iTiRAFI
HDP ile yapılan gizli ittifakı inkar eden CHP'nin yalanı ortaya çıktı. 'da CHP'nin Seyhan adayı Akif Kemal Akay, "Bu ittifakta sadece CHP, İyi Parti yok. Bu ittifakta HDP'si var, Saadet Partisi var" dedi.

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