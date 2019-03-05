Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı: Pusuda bekliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta kalabalık bir topluluğa hitap etti:
Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine, aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart seçimlerinde milletim onlara gereken dersi verecek.
Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor.
Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar.
Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar.
CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya gelişi, tabanda dağil, tepede!..
KÜRDİSTAN DİYENLER IRAK'A!
Erdoğan, Bartın'da vatandaşlara seslendi. "Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Eğer Kürdistan'ı çok seviyorlarsa Irak'ın kuzeyinde var. Haydi beraber oraya gidin" dedi. Başkan şöyle devam etti: CHP Genel Başkanı çıkmış IMF, enflasyon, faizden bahsediyor. Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri değilmiş gibi. Hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor.
81 İLDE TANZİM SATIŞ
Başkan Erdoğan, tanzim satışların yaygınlaştırılacağını belirterek, "Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız" dedi.
Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları birlikte bozacağız. Ülkemizin istiklaline, halkımızın işine, aşına kast edenler ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturacak ama 31 Mart seçimlerinde milletim onlara gereken dersi verecek.
Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor.
Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek, bunca benzemezi bir araya getirenler nedir biliyor musunuz? Bunları bir araya getiren bir şey olmalı. Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşı bir araya gelmiş görünüyorlar.
Ama asıl bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar. Güya cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı gibi kullanıyorlar.
CHP'nin yanına adı İyi kendi karışık partiyi, bölücü örgütün güdümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir particiği de katarak millete de cumhuriyetimize de pusu kuruyorlar. Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya gelişi, tabanda dağil, tepede!..
KÜRDİSTAN DİYENLER IRAK'A!
Erdoğan, Bartın'da vatandaşlara seslendi. "Bu toprakları bölmek isteyenlere de bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Eğer Kürdistan'ı çok seviyorlarsa Irak'ın kuzeyinde var. Haydi beraber oraya gidin" dedi. Başkan şöyle devam etti: CHP Genel Başkanı çıkmış IMF, enflasyon, faizden bahsediyor. Bu milleti IMF kapılarına mecbur edenler sanki kendileri değilmiş gibi. Hiç yüzü kızarmadan bir de bizi eleştiriyor.
81 İLDE TANZİM SATIŞ
Başkan Erdoğan, tanzim satışların yaygınlaştırılacağını belirterek, "Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi, girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız" dedi.
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