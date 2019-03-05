Jeffrey'nin Türkiye temaslarında gündem Suriye ve ABD'nin Suriye'den çekilme planı olacak. Jeffrey bugün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulunuacak.
Ayrıntılar gelecek...
Jeffrey'nin Türkiye temaslarında gündem Suriye ve ABD'nin Suriye'den çekilme planı olacak. Jeffrey bugün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulunuacak.
Ayrıntılar gelecek...
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