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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:01

'nda operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'daki soruşturmasında bünyesinde 19'u halen aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

34 KİŞİDEN 23'Ü YAKALANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.

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