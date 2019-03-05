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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 10:04

Bakanlık açıkladı: Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

'ndan, 'taki unsurlarına yönelik /'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

Bakanlık açıkladı: Taciz ateşine karşılık verildi

bölgesindeki unsurlarına yönelik /'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi.

ndan, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.

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