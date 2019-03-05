Bugünkü
Takvim

'lilerden Kemal 'na sert tepki: Sen kaç kazandın?

Sancaktepe adayı Özgen Nama: Belediyeyi kazanırsak en iyi hizmeti yapacağız. Yaşam kalitesini yükselteceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal : Sayın başkan tam 37 yıldır Sancaktepe'de yaşıyorsun kazanacaksın bu senin görevin! Ve CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi: Sen kaç  kazandın!

Sen kaç seçim kazandın!
kumpasla 'nin başına geçti. 9 kaybetti. Buna rağmen akıl hocası kesildi. Sancaktepe adayı "Kazanırsam" deyince öfkelendi.
"Kazanacaksın. Bu görevin" emrini verdi. Partililer ise isyan etti: Kemal Bey biz de sana talimat veriyoruz. Yine yenilirsen bırakacaksın!

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ihsan ihsan

fetö cia git demeden kemal gitmez hala anlamadınızmı pes

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2019 09:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen kaç seçim kazandın?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri