Kılıçdaroğlu kumpasla CHP'nin başına geçti. 9 seçim kaybetti. Buna rağmen akıl hocası kesildi. Sancaktepe adayı "Kazanırsam" deyince öfkelendi.
"Kazanacaksın. Bu görevin" emrini verdi. Partililer ise isyan etti: Kemal Bey biz de sana talimat veriyoruz. Yine yenilirsen bırakacaksın!
"Kazanacaksın. Bu görevin" emrini verdi. Partililer ise isyan etti: Kemal Bey biz de sana talimat veriyoruz. Yine yenilirsen bırakacaksın!
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fetö cia git demeden kemal gitmez hala anlamadınızmı pes
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