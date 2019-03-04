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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 23:29

Bakanlık açıkladı: 'de ise ya ölüdür ya da...

, "Burada ilk kez söylüyorum. /C üst düzey sorumlusu 'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de ise ya ölüdür ya da...

, önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 yılda 3 bin 333 terörist etkisiz hale getirildi. 3 bin 99 sığınak ve barınak imha edildi." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Burada ilk kez söylüyorum. /C üst düzey sorumlusu 'de ise ya ölüdür ya da tutukludur." diye konuştu.

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