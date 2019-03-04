Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yine en büyük umudu İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ön plana çıkıyor. Şehirde hep yüksek oylar alan CHP, bölgedeki vatandaşların büyük desteğini alsa da aday gösterme konusunda krizler yaşıyor.

BUCA KRİZİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir'in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi.

Son gün yapılan bu aday değişikliği Buca'yı karıştırdı. CHP'liler parti yönetimine büyük tepki gösterdi.



YALAN TUTANAKLA KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİLER

İzmir Buca'da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP'li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek, "Yalan ve iftiraya maruz kaldım" dedi.



Bir süre sonra Balkan Federasyon ve Dernekleri ve çok sayıda STK Suat Nezir'in yanında yer aldı. Mehmet Ali Çelebi, Kani Beko, Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter ve Özcan Purçu, Nezir'e yapılanları doğru bulmadıklarını konuyu Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini, ancak ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Bu gelişmelerin ardından son olarak CHP Buca Gençlik Kolları topluca istifa etti.





TEPKİLER ÜZERİNE TEKRAR ADAY

Güzelbahçe'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye de önce adayımızsın denildi. Sonra geri çekildi, tepkiler üzerine yeniden gösterildi.



KADIN ADAY ÇIKARACAĞIZ VAADİ

Öte yandan İzmir'de CHP parti yönetimi çok sayıda kadın aday vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözler yine tutulmadı. Bu da şehirde CHP tabanında tepkilere neden oldu.

2 MİTİNG BİRDEN YAPACAKTI

Bunun dışında yaşanan bir dolu kriz sonrası İzmir'de 5 ve 13 Mart tarihlerinde 2 miting birden yapmayı planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingleri iptal etme kararı aldı.