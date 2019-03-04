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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 23:25

Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara kritik uyarı

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, düşmanların ülkemize zarar vermek için hazırda beklediğini ve ülkemiz üzerinde oynanan bu kirli oyunu sadece 'ta sandıkta halkımız tarafından bozulabileceği uyarısında bulundu. Erdoğan "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur-faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor. Milletimiz bugüne kadar bu oyunlara hep sandıkta cevap verdiği gibi, bu lerde de aynısını yapacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara kritik uyarı

Başkan Erdoğan devletimize yapılan bu saldırıların her zaman bertaraf edildiğini ülkemizin dik duruşunu sürdürdüğünü ve bunlara en iyi cevabın lerinde halkımız tarafından verileceğini söyledi.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN O PAYLAŞIMI;
Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesin varsa hepsi de pür dikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor.

Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğimize kastedenler ellerini ovuşturarak bekliyor.

Sınırlarımızda teröristlerle, ekonomimize kur-faiz ile, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitne ile saldıranlar pusuda bekliyor.

Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular.

Milletimiz bugüne kadar bu oyunlara hep sandıkta cevap verdiği gibi bu seçimlerde de aynısını yapacak, 'de kurulmaya çalışılan tuzakları bozacaktır.

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