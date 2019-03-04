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'li belediyesinde yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı! adaylıktan oldu

’li Başkan Karabağ, yasak aşk yaşadığı belediye çalışanının birlikteliği kameraya çekmesi sonucu, adaylıktan oldu

Karabağ!

'li belediyesinde yaşanan yasak aşk skandalı partiyi karıştırdı. CHP'li belediye başkanı ile belediye çalışanı A.O.'nun belediyeye ait bir ofiste gizli kamera ile çekilen uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu'na kadar ulaştırılan görüntüler sonrası "Adaylığını geri çek" telefonu alan Karabağ, büyük şok yaşadı.

ŞANTAJ İDDİASI
İlçeyi iki dönemdir yöneten Karabağ, bu yüzden aday yapılmadı. Karabağ, şantaj yaptığını belirtip O.A.'dan şikayetçi oldu. İfadesi alınan genç kadın ise "Hasan Karabağ ile yaşamış olduğum ilişkiyi, 2016'da Gencerler Apartmanı'nda bulunan belediyeye ait dairede kendisinden habersiz şekilde kaydettim. Şantaj yapmak gibi niyetim yoktu" dedi. Bu arada genç kadının geçen hafta işine son verildiği iddia edildi.

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