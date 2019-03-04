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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 14:38

'de bir istifa şoku daha! CHP Bahçeköy yönetimi 'ye geçti

Sarıyer'de bulunan Bahçeköy Mahallesi Başkanı Ramiz Kara ve 45 kişilik yönetimi partisinden istifa ederek 'ye katıldı. Kara istifasına gerekçe olarak CHP'nin ile yaptığı ittifakı gösterdi.

CHP'de bir istifa şoku daha! Hepsi AK Parti'ye geçti

arıyer'in en büyük mahallelerinden biri olan Bahçeköy Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi, partilerinden istifa ederek 'ye katıldı. Kara, CHP'nin ile ittifak kurmasından rahatsız olduğu için istifa ettiğini söyledi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen katılım programına AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Bahçeköy CHP Mahalle Başkanı Ramiz Kara ve yönetimi katıldı.

AK PARTİ ROZETİ TAKTILAR
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Kara'nın CHP'ye hayır diyerek AK Parti'ye gelmesini takdir etti ve Kara'ya AK Parti rozetini taktı.

"HALKIMIZ İÇİN, VATANIMIZ İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMA ZAMANI"
CHP'den istifa etme nedenini açıklayan Kara, "AK Parti teşkilatına ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Buraya gerçeği görerek ailemle, eşimle dostumla geldim. Bizim siyaset yapacağımız yer AK Parti'dir. Halkımız için, vatanımız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Biz de AK Parti'ye hizmet etmek için AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN İSTEĞİ HUZUR OLAN, GELECEK ENDİŞESİ OLMAYAN BİR SARIYER"
Katılım programında bir konuşma yapan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar ise, "Hepimizin isteği huzurlu olan, bütün sorunları çözülmüş, gelecek endişesi olmayan bir Sarıyer. Ortak gayemiz bu değil mi? O zaman bu ortak gaye etrafında toplanmalıyız" diye konuştu.

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