Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, savcının esasa yönelik mütalaasına karşı beyanında, Akıncı Üssü'nde bulunan ve olay gecesindeki eylemleri sevk ve idare eden sivil imamların varlığının, 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ'nün bağını ortaya koyan en önemli delillerin başında geldiğini belirtti.

Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"SUİKAST GİRİŞİMİ AKINCI'DAN YÖNETİLDİ"

"Dosyadaki delillerin değerlendirilmesinde Cumhurbaşkanımıza suikast eyleminin de Akıncı Üssü'nden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği anlaşılmaktadır. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin örgüt bağlamında en üst düzey sorumluları örgüt lideri Fetullah Gülen, ona direkt bağlı olarak çalışan TSK imamı Adil Öksüz, Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek, Jandarma Genel Komutanlığı imamı Nurettin Oruç, kayıtlarında üst düzey yönetici olarak geçen ancak hangi kuvvetten sorumlu olduğu henüz belirlenemeyen Harun Biniş'tir. 1980 darbesini yapan Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının yerini Fetullah Gülen, Adil Öksüz ve diğer sivil imamlar almıştır."

Akıncı Üssü'nde bulunup faaliyetleri yürüten yönetici ve o tarihte muvazzaf olan sanıkların, öğretmen gazinosuna giderek sivil imamlardan emir ve talimat aldığını bildiren Aydın, tüm bunların 15 Temmuz darbe girişiminin bir FETÖ darbesi olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Duruşmaya, öğle arası verildi.