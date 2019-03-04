Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'na gitti. Atölyeleri ziyaret etti. Erdoğan, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izledi. Daha sonra yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Çamaşır asan erkek öğrenciyi de takdir ettiğini belirtti. Ütü yapmayı öğrenen yine erkek öğrenciye, "Eşine, annesine yardım etmek için erkekler de bazen ütü yaparlar. Tebrik ediyorum" dedi.