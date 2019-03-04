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Başkan 'ın eşi 'dan lere nasihat

, Etimesgut’taki bir ilkokulda atölyeleri gezdi. lere, “Ütü yapmayı öğrenin, annenize, gelecekte eşinize yardımcı olun” dedi...

Ana nasihat!

Başkan 'ın eşi ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'na gitti. Atölyeleri ziyaret etti. Erdoğan, sanat atölyesinde kumaş boyayan çocukları izledi. Daha sonra yastık örtüsü boyaması yapan bir öğrenciye yardım etti. Çamaşır asan yi de takdir ettiğini belirtti. Ütü yapmayı öğrenen yine erkek öğrenciye, "Eşine, annesine yardım etmek için erkekler de bazen ütü yaparlar. Tebrik ediyorum" dedi.

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