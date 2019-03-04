Başkan Erdoğan, Ordu’dan SP adayı olan taklacı bakan Şahin’e sert çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da meydanı dolduran on binlerce vatandaşa hitap etti:

Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi (SP adayı İdris Naim Şahin) utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş.

Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya cesaret edemesin.

Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. İstediklerini elde ederlerse karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar.

AK Parti ve MHP olarak bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız. Ordu'da daha yapacak çok işimiz var.

Şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın. "Bizim arkamızda PKK var" diyor. Bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok.

Sizi Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu tür heveslilere hangi dilden anlıyorlarsa o dilden dersi veririz.

Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşünü temin edemeyiz.



BAŞKANI BiR DAKiKA TUTMAM

SAMSUN mitingine katılan Erdoğan, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı eleştirdi: 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya... Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü.