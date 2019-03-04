Türkiye'de bir dönem oldukça konuşulan ABD'li rahip Andrew Brunson, Macar vatandaşlığına geçti. Terör örgütleri PKK ve FETÖ bağlantıları nedeniyle terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.
Brunson ise ABD'ye döndükten sadece 5 ay sonra ilginç bir karar aldı. Eşi Norine'nin Macar asıllı olduğu bilinen Brunson ve ailesi Macar vatandaşlığına geçti. Washington'daki Macaristan Büyükelçiliği'ne giden Brunson ailesi burada Macar pasaportlarını aldı. Andrew Brunson, konuyla ilgili olarak "Eşimin Macar kökenleri var. Çocuklarım da kendilerinin Macar olarak görüyor. Orada birçok akrabamız var. Ben de artık Macar olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hakkında birçok casus suçlaması ve eski bir Amerikan subayı olduğu iddiaları bulunan Brunson'un Macaristan'a yerleşip yerleşmeyeceği ise merak konusu oldu.
Andrew Brunson ve eşi Norine Washington'daki Macaristan Büyükelçiliği'ne giderek pasaportlarını aldı.
Brunson ise ABD'ye döndükten sadece 5 ay sonra ilginç bir karar aldı. Eşi Norine'nin Macar asıllı olduğu bilinen Brunson ve ailesi Macar vatandaşlığına geçti. Washington'daki Macaristan Büyükelçiliği'ne giden Brunson ailesi burada Macar pasaportlarını aldı. Andrew Brunson, konuyla ilgili olarak "Eşimin Macar kökenleri var. Çocuklarım da kendilerinin Macar olarak görüyor. Orada birçok akrabamız var. Ben de artık Macar olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hakkında birçok casus suçlaması ve eski bir Amerikan subayı olduğu iddiaları bulunan Brunson'un Macaristan'a yerleşip yerleşmeyeceği ise merak konusu oldu.
Andrew Brunson ve eşi Norine Washington'daki Macaristan Büyükelçiliği'ne giderek pasaportlarını aldı.
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