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’li rahip pasaportu aldı

’li rahip , ’de casusluk suçlamasıyla hapis yattı. Amerika’ya dönen Brunson, sürpriz bir adım attı. Eşinin memleketi olan pasaportu aldı.

Hanım köylü!
Türkiye'de bir dönem oldukça konuşulan ABD'li rahip Andrew Brunson, Macar vatandaşlığına geçti. Terör örgütleri ve bağlantıları nedeniyle terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Brunson, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Brunson ise ABD'ye döndükten sadece 5 ay sonra ilginç bir karar aldı. Eşi Norine'nin Macar asıllı olduğu bilinen Brunson ve ailesi Macar vatandaşlığına geçti. Washington'daki Büyükelçiliği'ne giden Brunson ailesi burada Macar pasaportlarını aldı. , konuyla ilgili olarak "Eşimin Macar kökenleri var. Çocuklarım da kendilerinin Macar olarak görüyor. Orada birçok akrabamız var. Ben de artık Macar olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Hakkında birçok casus suçlaması ve eski bir Amerikan subayı olduğu iddiaları bulunan Brunson'un Macaristan'a yerleşip yerleşmeyeceği ise merak konusu oldu.



Andrew Brunson ve eşi Norine Washington'daki Macaristan Büyükelçiliği'ne giderek pasaportlarını aldı.

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