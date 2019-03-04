Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın Valiliği ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılanlara başarı dileği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan mürettebata başarılar diledi.
- YSK'dan 'müşahit' kararı
- Akıncı Üssü davasında flaş gelişme
- Yunan'a, Rum'a, İsrail'e, Amerika'ya daha nicesine mesaj gibi mesaj...
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