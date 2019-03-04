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  • 04.03.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 22:13

Erdoğan'dan " "na katılanlara başarı dileği

Başkan , " "na katılan mürettebata başarılar diledi.

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