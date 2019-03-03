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  • 03.03.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 17:02

'daki 'nün kripto yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik merkezli düzenlenen operasyonda 'daki kripto yapılanmanın içinde olduğu tespit edilen 7 zanlı yakalandı. Yakalananlardan 5'inin muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

TSK'daki FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün içindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları, örgütün sözde mahrem imamlarıyla iletişim kurdukları öne sürülen 5'i muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 7 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bulunan bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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