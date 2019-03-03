MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi.
MHP'li Ersin Pehlivan görevden alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden bugün itibariyle alınmıştır. " dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.
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