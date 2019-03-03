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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 20:06

'li Ersin Pehlivan görevden alındı

Genel Başkan Yardımcısı ,  " Başkanı Ersin Pehlivan görevden bugün itibariyle alınmıştır. " dedi.

MHP'li Ersin Pehlivan görevden alındı

Genel Başkan Yardımcısı , partisinin Başkanı Ersin Pehlivan'ın görevden alındığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, görevden bugün itibariyle alınmıştır" dedi.

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