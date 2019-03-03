Her seferinde ifade özgürlüğünden bahseden CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği, İYİ Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu vatandaşa hakaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN VATANDAŞA: SEN BEYNİNİ YORMA

Şişli'deki Feriköy kapalı halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu vatandaşa hakaret etti. 50 yıllık pazarcı olan Tahsin Elmas, İmamoğlu'na Şişli'deki çöplerin toplanmamasını ve pis kokunun yayıldığını hatırlattı ve çöplerin temizlenmesini istedi. İmamoğlu ise CHP zihniyetini ortaya seren yanıt verdi. İmamoğlu, "Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, görüşünü dile getirmek isteyen kadın vatandaşı provokatörlükle suçlamıştı. Eleştiriye tahammülü olmayan İmamoğlu, bununla da kalmadı kendisini HDP ile ittifak kurduğu için eleştiren seçmeni 'Suç işliyorsun, hainlik yapıyorsun' diyerek tehdit etmişti.