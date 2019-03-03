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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 20:26

'li 'ndan vatandaşa hakaret

'nin adayı seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Beton Ekrem burada,  Şişli sokaklarındaki çöp yığınının temizlenmesini isteyen seçmene hakaret ederek yanıt verdi. İmamoğlu, "CHP'nin yönettiği Şişli sokaklarındaki çöp bu sorun nasıl çözülecek?" diye soran seçmene “Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" diyerek hakaret etti.

Beton Ekrem'den vatandaşa hakaret

Her seferinde ifade özgürlüğünden bahseden 'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin desteklediği, İYİ Parti ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği vatandaşa hakaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN VATANDAŞA: SEN BEYNİNİ YORMA
Şişli'deki Feriköy kapalı halk pazarını ziyaret eden İmamoğlu vatandaşa hakaret etti. 50 yıllık pazarcı olan Tahsin Elmas, İmamoğlu'na Şişli'deki çöplerin toplanmamasını ve pis kokunun yayıldığını hatırlattı ve çöplerin temizlenmesini istedi. İmamoğlu ise CHP zihniyetini ortaya seren yanıt verdi. İmamoğlu, "Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, görüşünü dile getirmek isteyen kadın vatandaşı provokatörlükle suçlamıştı. Eleştiriye tahammülü olmayan İmamoğlu, bununla da kalmadı kendisini HDP ile ittifak kurduğu için eleştiren seçmeni 'Suç işliyorsun, hainlik yapıyorsun' diyerek tehdit etmişti.

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