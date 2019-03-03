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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 21:54

il binasına operasyon: 5 gözaltı

’da güvenlik güçleri tarafından il binasına düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek ’ne götürdü.

HDP Diyarbakır il binasına operasyon

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan 'li Milletvekili Leyla Güven'e destek veren aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu 6 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

Bugün akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra parti binasına girerek operasyon başlattı.

Burada açlık grevinde bulunan 5 kişiyi gözaltına alan polis, şahısları arabalara bindirerek 'ne götürdü.
Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

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