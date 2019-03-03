Başkan Erdoğan bedensel engelli yüzücülerle sohbet etti

Geceyi, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşerilerini selamlayan Erdoğan,makam aracından inerek 'Rize engelli yüzücüler desteğinizi bekliyoruz' yazılı pankart açan sporcuların yanına gitti.
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