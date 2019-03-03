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  • 03.03.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 15:07

Başkan Erdoğan bedensel engelli yüzücülerle sohbet etti

Başkan , memleketi 'nin Güneysu ilçesinde, kendisini bekleyen bedensel engelli yüzücülerle bir araya geldi. Erdoğan ile görüşen bedensel engelli yüzücüler, mutluluk yaşadı.


Geceyi, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşerilerini selamlayan Erdoğan,makam aracından inerek 'Rize engelli yüzücüler desteğinizi bekliyoruz' yazılı pankart açan sporcuların yanına gitti.

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