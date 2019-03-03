Devlet Bahçeli'den yerel seçimler öncesi flaş açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyareti ardından konuştu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Kuşku ve kuruntuya esir düşen zihniyetlerin atikliğinden söz edilemez. Başarı ancak inanlarındır. Ne aradığımı bilmeyenlerin akıbeti kötü bir sondur. Davamız ezelden beri haklıydı, şimdi hak verenler çoğaldı. Fitne ve fesada tahammülümüz yoktur.

Ankara dün zillete teslim olmadı, yine de olmayacaktır. Ankara demek Türkiye demektir.

Ankara tam bağımsızlıktır. 31 Mart'ta HDP ile ittifak yapanlar şamarı yiyecektir.

Ankara Allah'ın izni ile zillet ittifakını püskürtecektir. Ankara ehline teslim edilecektir.

Ankara demek Türkiye demektir, cumhuriyet demektir. Milli mücadelenin adı ve anısı demektir.

Ankara'nın tarihi hızını kesmeye hiç kimsenin niyet ve hedefi yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır.

Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, zalimlerin korkulu rüyasıdır. CHP'nin eline geçmeyecektir.

Ya beka ya bela, ya cumhur ya hezimet...