Adnan Oktar suç örgütü, geçtiğimiz Temmuz ayında çökertildi. Örgütteki kadınlara "Kedicikler" diyen Adnan Oktar ve üyeleri cezaevine gönderildi. Çözülmeler de devam etti. En son örgütün "Bacılar" grubunda yer alan Beril Koncagül ve Çağla Teker itirafçı olduktan sonra tahliye edildi. Koncagül ve Teker ile birlikte 9 itirafçı, 790 sayfa ifade verdi. İtirafçı sayısı 34'e yükseldi. İtirafçılar, kara para aklama, şiddet, tehdit, şantaj, iftira, eziyet, sahtecilik, dolandırıcılık, cinsel saldırı ve ajanlık faaliyetleri ile ilgili yaşadıklarını deşifre etti. İtirafçılar, örgüt üyelerinin Türkiye düşmanları ile görüşmeler yaptığını da bildirdi. Oktar'ın sürekli Türkiye'ye hakaret eden İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile İstanbul'da bir araya geldiği ve örgütün FETÖ üyeleri ile çok yakın olduğu belirtildi.
Beril Koncagül'ün ardından 2 tutuklunun daha itirafçı olmak için dilekçe verdiği öğrenildi.
Beril Koncagül'ün ardından 2 tutuklunun daha itirafçı olmak için dilekçe verdiği öğrenildi.
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