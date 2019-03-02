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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 20:47

Son dakika: vatandaşları uyardı! Yoğun kar geliyor

nu merak eden vatandaşların beklediği haber 'den geldi. Son dakika haberine göre Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile 'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki 3 Mart Pazar hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte Meteoroloji'den güncel hava durumu bilgileri...

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve ile çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, ile 'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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