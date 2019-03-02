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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 20:17

Başkan Erdoğan'ı memleketinde böyle karşıladılar

Türkiye Cumhurbaşkanı , memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.

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