Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı memleketinde böyle karşıladılar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Güneysu'ya gelişinde hemşehrileri tarafından karşılandı.
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