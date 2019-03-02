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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 15:17

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

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