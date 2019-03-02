Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Şimdi size buradan iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum" diyerek hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca "Yeni sondaj gemimizi aldık, adını yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz da Akdeniz'de doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BU SEÇİMLERDE DE RİZE'DEN REKOR BEKLİYORUM

Özü bir sözü bir gönlü bir sevdası bir Rize... Yaylaları kadar ferah gönüllü Rize... Benim gönlüm Rize'de vazgeçmez, Allah'ın izniyle Rize'de bizden vazgeçmez.

Rize'den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? 1 numara olacak mıyız?

31 MART'TA GEREKEN DERSİ VERİYOR MUYUZ?

Anlatacaklarımız bilmeyenlere de anlatmanızı bekliyorum Birilerini gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyorlar. Rizeli bunlar fırsat verir mi?

Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur ittifakının karşısına bir yanına FETÖ'yü bir yanına da PKK'yı alanlara önüne de birkaç partiyi alanlara 31 Mart'ta gereken dersi veriyor muyuz?

ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN BUNLARLA NE İŞİ VAR?

Şimdi ben Doğu Karadeniz'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilomeyre kare ile Türkiye var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti, Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? Şu CHP'ye 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız? Bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Bizim arkamızda halk var, hak var.

RİZE'YE İNŞALLAH BİR ŞEHİR HASTANESİNİ DE KAZANDIRACAĞIZ

Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı. Güneysu deresinde öğretim üyeleri için yerel mimari ile orada tüm hocalarımıza lojmanlarını yapıyoruz. Rize'ye yüzme havuzları gençlik merkezleri futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere toplamda 28 tesisimizi şehrimize kazandırdık. Ancak taliplisini bulabilirsek sözümdeyim. Rize'ye inşallah bir şehir hastanesini de kazandıracağız. Bütün mesele şimdi o ihaleye girebilecek müşteriyi bulmak o bulunduğunda inşallah bismillah diyeceğiz. 7 tarihi eseri restore ettik. İmar barışı ile 74 bin hemşerimizin sıkıntısını çözdük. Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2020 SONUNDA AÇILACAK

Havalimanımızı hizmete soktuktan sonra be turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Rize içme suyu tesislerinde inşaat çalışmaları bitmek üzere… Rize'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz.

Rize'ye bugüne kadar 2,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Çay bitkisi gen havuzunu oluşturuyoruz. Bu proje ile en az 2 bin farklı tip geno tipi tarayarak 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Rizeli iş insanlarına toplam 1,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladık. 15 bin nüfus artışıyla Rize potansiyeline uygun bir şekilde gelişiyor.

ENFLASYONUN HARARETİNİ DAHA DA DÜŞÜRECEĞİZ

Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz hükümet olarak 17 yılda 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ama buna gölge düşürmeye çalışıyorlar.

Kadınlarımızın gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı yükseldi. Geçtiğimiz ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ekonomik saldırı sonrası istidamda daralma ortaya çıktı ama kontrol altına aldık. Ekonomik dalgalanmaların etkilerini de önemli ölçüde atlattık.

Enflasyon tekrar 6-7'lere kadar düşecek. Enflasyonun hararetini inşallah daha da düşüreceğiz.

SEN BİR CD İLE PARTİNİN BAŞINA GEÇTİN KOLTUĞA YAPIŞTIN

Bay Kemal senden bir şey olmaz, sen dürüst değilsin. Batırdın, batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da bu 31 Mart'ta milletim sana gereken dersi verecek.

ŞİMDİ RİZE'DE İKİ BÜYÜK MÜJDE VERMEK İSTİYORUM...

İnşallah bu yıl sonu itibariyle işsizlikte de önemli bir hamle yapacağız. 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2,5 milyon kişiye iş sağlamak. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olacağız.



Şimdi Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler.

İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİN ADI YAVUZ

Yeni sondaj gemimiz. Hala Antalya'da.. Yeni gemimizi aldık adını Yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu akdeniz ve Karadeniz'deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.

Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride saldırılara maruz kalmamız çok manidardır. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye düşmanlarıyla aynı dili konuşuyorlar.