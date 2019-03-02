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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 15:30

ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

Sözcüsü Hami Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında 'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları /'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü 'nın terör örgütleri listesinde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, şunları söyledi: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları /'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz."

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