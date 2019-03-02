ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmasına dair ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, şunları söyledi: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz."