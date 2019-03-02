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'da "büst hırsızlarına" karşı özel önlem

Hırsızlar, gece yarısı ’ndaki büyüğünden 9’unun büstünü çaldı. Şüpheliler yakalandı. Çalınan büstlerin ise yenileri yapıldı. Bu kez soygunculara karşı bronz yerine polyester malzeme kullanıldı.

'Büst'ün başarı
Isparta'da hırsızlar Türk büyüklerinin büstlerini hedef aldı. Utanç verici olay, geçen yıl 10 Kasım gecesi yaşandı. Hırsızlar, '26 Şubat Hocalı ve 'ndaki büyüğünden 9'unun büstünü çaldı. Büstleri çalan şüpheliler S.K. (29) ve Yaşar Güneş (49), 4 Aralık'ta yakalandı. Şüphelilerden Güneş tutuklanırken, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Belediye ise çalınan büstleri yenilemek için kolları sıvadı.



Yetkililer çalınan büstlerin yerine yenilerini yaptırdı. Parktaki kaidelerine yerleştirilen büstlerin, bu kez bronz yerine polyester malzemeden yapıldığı açıklandı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Şimdi hırsızların da çalamayacağı bir malzemeyle, polyesterden tekrar büstleri yaparak yerine koyduk. Tekrar bu parkımızda o hizmet eden güzel isimler yerlerini aldı. Ispartamızın anısına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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