Isparta'da hırsızlar Türk büyüklerinin büstlerini hedef aldı. Utanç verici olay, geçen yıl 10 Kasım gecesi yaşandı. Hırsızlar, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünden 9'unun büstünü çaldı. Büstleri çalan şüpheliler S.K. (29) ve Yaşar Güneş (49), 4 Aralık'ta yakalandı. Şüphelilerden Güneş tutuklanırken, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Belediye ise çalınan büstleri yenilemek için kolları sıvadı.
Yetkililer çalınan büstlerin yerine yenilerini yaptırdı. Parktaki kaidelerine yerleştirilen büstlerin, bu kez bronz yerine polyester malzemeden yapıldığı açıklandı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Şimdi hırsızların da çalamayacağı bir malzemeyle, polyesterden tekrar büstleri yaparak yerine koyduk. Tekrar bu parkımızda o hizmet eden güzel isimler yerlerini aldı. Ispartamızın anısına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yetkililer çalınan büstlerin yerine yenilerini yaptırdı. Parktaki kaidelerine yerleştirilen büstlerin, bu kez bronz yerine polyester malzemeden yapıldığı açıklandı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Şimdi hırsızların da çalamayacağı bir malzemeyle, polyesterden tekrar büstleri yaparak yerine koyduk. Tekrar bu parkımızda o hizmet eden güzel isimler yerlerini aldı. Ispartamızın anısına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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