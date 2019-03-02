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İşte Kılıçdaroğlu'nun övdüğü belediyelerin hali...

li belediyeler çöpe battı. ise yine anlamadı. "Hizmet görmek isteyen bize baksın" çağrısı yaptı. Vatandaş öfke yağdırdı: Pes artık.

, 6 oku 6 parçaya ayırdı. Doğru düzgün aday bile çıkaramadı. HDPİP- SP ile ittifak yaptı. Belediyelerini ise çöp sardı.

Ama o kokusu çıkan 'li belediyelere övgü yağdırdı. "Hizmet görmek isteyen CHP'ye baksın" açıklamasını yaptı. Örnek ise , ve 'dı.




CHP'li 'ndeki temizlik işçileri maaşlarını alamadı. Çöpleri toplamadı. Etrafı pislik sardı. ise bu manzarayı unutup kendi partisine övgüler yağdırdı.

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