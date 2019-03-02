İşte Kılıçdaroğlu'nun övdüğü belediyelerin hali...

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 oku 6 parçaya ayırdı. Doğru düzgün aday bile çıkaramadı. HDPİP- SP ile ittifak yaptı. Belediyelerini ise çöp sardı.
Ama o kokusu çıkan CHP'li belediyelere övgü yağdırdı. "Hizmet görmek isteyen CHP'ye baksın" açıklamasını yaptı. Örnek ise İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'dı.
CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki temizlik işçileri maaşlarını alamadı. Çöpleri toplamadı. Etrafı pislik sardı. Kemal Bey ise bu manzarayı unutup kendi partisine övgüler yağdırdı.
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