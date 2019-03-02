Başkan Erdoğan'dan 'birlik beraberlik' mesajı

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:
"Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü Türkiye'dir. İnşallah 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz."
"Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü Türkiye'dir. İnşallah 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz."
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