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  • 02.03.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 20:10

Başkan Erdoğan'dan 'birlik beraberlik' mesajı

Başkan Trabzon mitinginin ardından sosyal medyadan birlik ve beraberlik mesajı yayınlandı.

Başkan Erdoğan'dan 'birlik' mesajı
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü 'dir. İnşallah 31 Mart'tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz."

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