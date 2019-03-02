İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı:
"Rize'den sonra baba ocağımız Trabzon'da, hemşehrilerimiz ile hasret giderdik. 31 Mart'ta inşaallah bir kez daha millete hizmete gönülden bağlı AK belediyecilik kazanacak."
"Rize'den sonra baba ocağımız Trabzon'da, hemşehrilerimiz ile hasret giderdik. 31 Mart'ta inşaallah bir kez daha millete hizmete gönülden bağlı AK belediyecilik kazanacak."
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