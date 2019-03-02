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  • 02.03.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 19:47

Bakan Albayrak baba ocağı 'da: "İnşallah bir kez daha..."

Hazine ve Maliye Bakanı , "’den sonra baba ocağımız ’da, hemşehrilerimiz ile hasret giderdik. ’ta inşaallah bir kez daha millete hizmete gönülden bağlı AK belediyecilik kazanacak." dedi.

Bakan Albayrak baba ocağı Trabzon'da
İşte Bakan 'ın o paylaşımı:

"Rize'den sonra baba ocağımız Trabzon'da, hemşehrilerimiz ile hasret giderdik. 31 Mart'ta inşaallah bir kez daha millete hizmete gönülden bağlı AK belediyecilik kazanacak."

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