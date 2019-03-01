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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 20:56

a... Başkan Erdoğa'dan Güneysu'da açıklamalar

a... Başkan , Güneysu'da açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada vatandaşlara çay dağıttı.

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