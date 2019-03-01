Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu'da seçim otobüsünden açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yarın da Rize'de hemşerilerimizle beraber olacağız. Güneysu hep rekorlara alışmıştır. " ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan burada vatandaşlara çay dağıttı. Başkan Erdoğan daha sonra ise bir vatandaş ile sohbet etti.