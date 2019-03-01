Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.03.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 19:55

... Kadıköy'de tutuklandı

ve kendisine yardım eden tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. haklarında hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy vahşetinde flaş gelişme!

gelişmesine göre, ve kendisine yardım eden tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. haklarında hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi. Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Dehşete düşüren in ardında akraba cinayeti çıktı.

İkitelli'de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için dehşet verici bir plan yapan zanlının bir arkadaşından da yardım aldığı ortaya çıktı. Amcasının cesedini parçalara ayırarak ayrı ayrı çuvallara koyan zanlı, ardından 'da dolaşarak ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığı belirlendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Kadıköy'de amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar