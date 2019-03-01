Son dakika gelişmesine göre, Amcasını öldürerek parçalara ayıran zanlı Fahrettin Öztürk ve kendisine yardım eden Ferhat Yılmaz tutuklandı. Diğer şüpheliler Turgut K.ve Fatih D. haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüphelinin amcasını öldürerek parçalara ayırdığı belirlendi. Polis, bacakların konulduğu çuvaldaki kargo şirketinin numarasından yola çıkarak şüpheliyi yakaladı. Dehşete düşüren cinayetin ardında akraba cinayeti çıktı.

İkitelli'de yaşayan zanlının, babasının rahatsızlığı ardından iş nedeniyle amcası Rıfat Rıza Öztürk(55) ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle cinayeti işlediği öğrenildi. Öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için dehşet verici bir plan yapan zanlının bir arkadaşından da yardım aldığı ortaya çıktı. Amcasının cesedini parçalara ayırarak ayrı ayrı çuvallara koyan zanlı, ardından İstanbul'da dolaşarak ceset parçalarını çöp konteynerlerine attığı belirlendi.