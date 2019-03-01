Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Artvin'de önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:



Artvin'in 31 Mart'da tercihin gönül belediyeciliğinden kullanacağına inanıyoruz. Bugün Sarp Gömrük Kapısı'nın yeni binasını da açıyoruz. Biz Artvin'i çok sevdik, sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk. 5-10 sene sonra Artvin barajları sebebiyle yapılan yollarla bambaşka bir şehir olacak. Artvin'e şimdiye kadar 26 katrilyon yatırım yaptık. Yusufeli Barajı ve HES'i yılda 1 milyar 880 milyon kw saat enerji sağlayacak.

Asker ailelerimize destek verdik .Sağlıkta 14 tesisi şehrimize kavuşturduk. Artvin'de 732 konut projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla Artvinli vatandaşlarımızın sıkıntısını giderdik.