Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.03.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 17:06

Skandal! 'nin adayı camide toplantısı yaptı

'nin Atakum adayı , camide toplantısı yaparak oy istedi. Bununla da yetinmeyen Cemil Deveci caminin içerisine fotoğrafını astırarak skandala imza attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSkandal! CHP'nin adayı Cemil Deveci camide seçim toplantısı yaptı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar