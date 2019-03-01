CHP'nin Atakum adayı Cemil Deveci, camide seçim toplantısı yaparak oy istedi. Bununla da yetinmeyen Cemil Deveci caminin içerisine fotoğrafını astırarak skandala imza attı. Samsun'un Atakum ilçesinde camiye fotoğrafını astıran CHP'nin adayı Cemil Deveci oy istedi. CAMİ İÇİNE FOTOĞRAFINI ASTIRDI Ancak dün CHP'nin Samsun'un Atakum ilçesinde gösterdiği aday seçim çalışmasını camide gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyen CHP'li aday caminin içerisine fotoğrafını astırdı. ESKİ SAMSUN İL BAŞKANI CHP'nin Atakum adayı olan Cemil Deveci, daha önce CHP Samsun İl Başkanlığı da yapmış bir isim. Camide açık açık siyaset yapan CHP'li başkana Genel Merkez'in nasıl bir tavır göstereceği merak konusu oldu. CHP'nin İstanbul adayı: Kopyala yapıştır Ekrem İmamoğlu İşte CHP'nin proje çöplüğü CHP'li Karataş Belediyesi'nden vicdanları sızlatan skandal CHP İzmir'de 'çuvalladı'!
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