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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 17:02

... Ege Denizi Sakız Adası'nda !

Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 11 kilometre altnda gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi.

Ege Denizi'nde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü Sakız Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre altında saat 16.37'de gerçekleşen deprem, çevre illerden hissedildi.

SON DEPREMLER (1 MART 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2019.03.01 16:37:14 38.7775 25.9245 11.0 -.- 4.1 3.9 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2019.03.01 15:11:49 36.9422 28.3095 17.8 -.- 1.6 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA)
2019.03.01 13:41:37 35.2790 33.4780 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK
2019.03.01 12:55:08 37.2592 28.2338 0.0 -.- 1.8 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA)
2019.03.01 12:54:25 37.2698 28.1927 0.0 -.- 2.1 -.- AKGEDIK-YATAGAN (MUGLA)
2019.03.01 12:12:58 39.6763 37.7612 5.0 -.- 2.9 -.- YOGUNPELIT-ZARA (SIVAS)
2019.03.01 12:12:42 36.8753 30.3863 5.0 -.- 1.5 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA)
2019.03.01 11:45:28 37.1820 27.8453 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
2019.03.01 11:14:30 40.8287 32.8287 19.3 -.- 1.9 -.- BEDIL-CERKES (CANKIRI)
2019.03.01 10:26:34 38.3740 26.4418 10.1 -.- 1.6 -.- ILDIR-CESME (IZMIR)
2019.03.01 09:38:46 39.1198 37.3065 0.0 -.- 1.5 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS)
2019.03.01 06:29:03 38.9415 27.7100 5.5 -.- 1.5 -.- BALLICA-AKHISAR (MANISA)
2019.03.01 05:53:00 37.8303 32.1630 21.8 -.- 1.0 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA)
2019.03.01 05:41:29 39.0217 40.4567 13.9 -.- 1.8 -.- OGULDERE-(BINGOL)

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