CHP'den FETÖ'ye destek itirafı geldi. 2017 yılında FETÖ'den gözaltına alınan CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Celal Çelik, FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetelerine destek vermeleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiğini açıkladı.

GENEL BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ VE GENELGE YOLLADI



FETÖ kanallarına destek için Kılıçdaroğlu'nun nasıl talimat verdiğini itiraf etti:

CHP'li Celal Çelik, "CHP'nin web sayfasında yazı yayımlandı. Talimat verildi ve genelge gönderildi. Tüm CHP'lilere sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verildi. Genel Başkan Başdanışmanı bana bizzat sordu. İptal etmediğimi söyleyince Ey Celal sen avukatı olarak iptal etmezsen 'Kılıçdaroğlu avukatına söz geçiremiyor derler.' dendi."