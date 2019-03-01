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  • 01.03.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 14:11

'nin Etimesgut adayı , 'nun 'ye nasıl arka çıktığını bu sözlerle itiraf etti

'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı , 17-25 Aralık yargıya darbe girişimi sonrası kanallarının platformlarından çıkarılması üzerine Kemal 'nun partililere Digitürk'e boykot çağrısı yaptığını itiraf etti. Çelik,"Genel Başkanımız talimat verdi ve genelge yolladı." dedi.

'den 'ye destek itirafı geldi. 2017 yılında FETÖ'den gözaltına alınan CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı , FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetelerine destek vermeleri için CHP Genel Başkanı Kemal 'nun talimat verdiğini açıkladı.

GENEL BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ VE GENELGE YOLLADI

FETÖ kanallarına destek için Kılıçdaroğlu'nun nasıl talimat verdiğini itiraf etti:

CHP'li Celal Çelik, "CHP'nin web sayfasında yazı yayımlandı. Talimat verildi ve genelge gönderildi. Tüm CHP'lilere sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verildi. Genel Başkan Başdanışmanı bana bizzat sordu. İptal etmediğimi söyleyince Ey Celal sen avukatı olarak iptal etmezsen 'Kılıçdaroğlu avukatına söz geçiremiyor derler.' dendi."

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