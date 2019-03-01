Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Kalesi Rumeli Hisar'ı ile kardeş Ardahan, ülkemizin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan bugün sizleri hasretle selamlıyorum. Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle birlik ve beraberliğin şehri Ardahan'ı selamlıyorum. Arayı bu sefer biraz uzattık farkındayım. 3,5 yıllık hasretin ardından bizi Ardahan'a sizlere kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Ardahan'ı özledik, vefalı, mert, vatanperver insanlarını çok özledik.

"REKOR DÜZEYDE OY BEKLİYORUM"

Ülkemizin çukur terörüyle esir alınmak istendiği o zorlu günlerde sizler 'istikrar' dediniz, 'teröre hayır' dediniz. Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçtiği 24 Haziran'da siz 'güçlü demokrasi, güçlü iktidar' dediniz. Bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci yaptınız. Desteğiniz için her birinize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ardahan'ın bizi 31 Mart'ta da yalnız bırakmayacağını biliyorum. İnşallah bu sefer Ardahan'dan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Rekor düzeyde bir oy bekliyorum.

"ARDAHAN HÜR YAŞAMANIN DEĞERİNİ İYİ BİLİR"

İstiklal Harbimizin temelleri bu kongrelerde atıldı. Kars Milli İslam Şura'sı, Oltu İslam Şura'sı, Birinci ve İkinci Ardahan Kongreleri ile hürriyet meşalesi bu topraklarda yakılmıştır. Ardahan bu sebeple bağımsızlığın kıymetini bilir. Ardahan hür yaşamanın değerini iyi bilir. Ardahan'ın istikrar ve güven ortamının değerini çok iyi bilir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Barış olmadan huzur olmaz. Beraberlik olmadan zafer olmaz. Kenetlenme olmadan başarı olmaz. Dayanışma olmadan, redah, kalkınma, gelişme olmaz. Şu ana kadar sizler AK Parti belediyeciliğini gördünüz. 31 Mart'tan sonra da hazır mısınız? Devam inşallah diyor muyuz? Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir. Bir tarafta Cumhurbaşkanı, bir tarafta inşallah Ardahan'da belediyemiz, Meclis üyelerimiz; kabinemizle birlikte Ardahan'ı çok daha farklı bir yere taşıyacağız.



Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor.