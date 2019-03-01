CHP Grup Başkanvekili Engin Altay '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek' dedi. Neden 10 Mart'ı işaret ettiği sorusunu, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevaplayan CHP'li Altay'ın açıklamaları 'darbe' iması olarak yorumlandı. AK Parti Grup Başanvekili Mehmet Muş ise "Bu bir FETÖ taktiği." diyerek Altay'a sert çıktı.

DARBEYİ Mİ İŞARET ETTİ?

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek." dedi. CHP'li Altay'ın açıklamaları "Yeni bir kalkışmayı mı işaret etti?" sorusunu akıllara getirdi. Altay'ın "ekonomi, iç ve dış barış, güvenlik" konuları ile ilgili açıklamalarının ardından 10 Mart'ı işaret etmesi "darbe" iması olarak yorumlandı.

NEDEN 10 MART?

Altay'ın "10 Mart" açıklaması sosyal medyada "darbe iması" olarak tepki gördü. Star'ın haberine göre, kullanıcılar, Gezi kalkışmasını ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak CHP'li Altay'ın sözlerine açıklık getirmesini istedi.

"31 MART'A GEREK KALMAYACAK"

Neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine Altay, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü. Engin Altay, seçim öncesinde bir "tayin" beklediğini söylediği "10 Mart" açıklaması ile CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ GELDİ

AK Parti Grup Başanvekili Mehmet Muş, Engin Altay'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Muş, "Bu FETÖ taktiği." dedi.

İşte Muş'un açıklamaları:

Talihsiz açıklamalar... Vatandaş 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve kararını verecek. Ben de kaç gündür İstanbul sokaklarında dolaşıyorum. Hiç öyle Engin Altay'ın anlattığı gibi bir tablo yok. Ateş bacayı sarmış, telaş ve endişe ile bazı atraksiyonlar yapmanın derdinde sayın Altay...

BU FETÖ TAKTİĞİ

Bakın bu bir FETÖ taktiğidir. Hatırlayın FETÖ, şu tarihte şu olacak, Ocak'ın sonunu görmeyecekler, Şubat'ın ortasında kaçacaklar, Mart'ı görme ihtimalleri yok, Mart seçimlerini göremezler, bırakıp gidecekler gibi tarih verip açıklamalar yapmıştı. Altay sanırım onlardan esinlenmiş olacak ki kendi kendine bir tarih ortaya koymuş. Dolayısıyla eğer varsa bir bildiği çıksın açıklasın.

YOKSA BİR TEZGAHIN İÇERİSİNDE Mİ CHP?

Yoksa bir tezgahın içerisinde mi CHP? Gezi olayların baş aktörü ve organizatörü olan CHP başka bir hadisenin içerisine mi girdi? 10 Mart'ta bununla ilgili yeni bir süreç mi başlatacaklar? Bunu milletin karşısına çıkıp açık açık ifade etmeleri lazım. Kendi teredütlerini, kendi eksiklerini kapatmak için farklı bir oyun içerisindelerse eğer akıllarına başlarına toplasınlar. Ne biz buna geçit veririz ne de milletimiz buna geçit verir. CHP sandık haricinde bir yola girerse karşısında milletimizi bulur.

KAÇ PUAN GERİDE OLDUKLARINI DA İYİ BİLİYORLAR

Altay'ın yaptığı bu açıklamalar sandıktan başka şeylerin işaretini veriyor. Benim bildiğim sandık 31 Mart'ta kurulacak. 10 Mart'ta kurulan hiçbir şey yok. Kendi kamuoyu araştırmalarını yapıyorlarsa çıkıp açıklasınlar, biz de yapıyoruz. Herkes kamuoyu araştırmalarında neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. CHP de iyi biliyor. Kaç puan geride olduklarını da iyi biliyorlar. Millet iradesinin haricinde hiçbir yola tevessül etmesinler. Ben hem Engin Altay hem de CHP yönetimini uyarmak istiyorum.