MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı. Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.