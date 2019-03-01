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  • 01.03.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 12:07

le ilgili flaş açıklama! Celp tarihleri değişti

tarafından, kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Bedelli askerlikle ilgili flaş açıklama!
tarafından, kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

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