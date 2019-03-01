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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 12:01

Bakan Çavuşoğlu'ndan siz açıklaması

, " ile lerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

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