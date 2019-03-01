Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada "Rusya ile vizelerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.