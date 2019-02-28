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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 11:56

Ticaret Bakanlığı duyurdu! LPG yakıt tankında 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

Bakanlık duyurdu! LPG yakıt tankında ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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