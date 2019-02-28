Ticaret Bakanlığı duyurdu! LPG yakıt tankında 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.
Ayrıntılar gelecek...
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısına gelen bir aracın LPG yakıt tankında eroin yapımında kullanılan 115 kilogram asetik anhidrit ele geçirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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