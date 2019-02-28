Maç saatini karıştırıp 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcıya HSK'dan jet soruşturma

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşanan olayda, akşam maç saatinde halı sahaya girince olanlar oldu.

Saatleri karıştırıp 1 saat erken gelen savcının da aralarında bulunduğu takım, 10-11 saatleri arasında olan rezervasyonlarına rağmen erken maç yapmak isteyince, öğretmenlerle arasında tartışma yaşandı.

KİMLİK TESPİTİ BAHANESİYLE GÖZALTINA ALDIRDI

Halı saha yetkilisinin müdahalesinden sonra sahadan çıkarılan savcı ise emniyet ekiplerini çağırarak, sahadaki öğretmenlere kimlik tespiti yaptırdı.

1 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Maç esnasında kimlikleri yanından olmadığı için öğretmenler gözaltına alınarak, şubeye götürülüp, 1 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, tepkilerini dile getirdi.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Diyarbakır'da yaşanan olayla ilgili "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" şeklinde konuştu.