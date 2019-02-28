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  • 28.02.2019 23:15
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 23:15

'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başkan adayı , özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor...

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Başkan adayı , özel bir televizyon programının canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?
Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. lu kendi kararını verecek.

Zeytinburnu'nda seçim çalışması yaptınız... Nasıl geçti?

Hem 'nu hem de İstanbul'un projelerini konuştuk. İstanbul 4.0 hakkında konuştuk. İstanbul 4.0 Yönetimi dersek maksat hasıl olmuş olur. Bildiğimiz şehir yönetiminden tek farkı, insanlar dertlerini size üretiyor siz onlara çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. İstanbul 4.0'da siz bu sorunları biliyorsunuz. Ve ya sorun size iletilmeden siz sorunları biliyorsunuz.

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