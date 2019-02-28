Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, özel bir televizyon programının canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

İMAMOĞLU'NUN PROJELERİNE NASIL BAKIYOR?

Bugün rakibiniz Ekrem İmamoğlu bazı projeler açıkladı. Ne düşünüyorsunuz. Nasıl değerlendireceksiniz?

Çok yoğun bir gün geçirdik projelerin detaylarına bakabilmiş değilim. Bazı projeler bizimkiyle benzer. Bazıları proje olmaktan ziyade yönetimsel konular olduğu anlaşılıyor. Herkes kendi işine bakıyor. Biz kendi mesajlarımızı veriyoruz. Diğer adaylar da kendi mesajlarını verecek. İstanbullu kendi kararını verecek.

Zeytinburnu'nda seçim çalışması yaptınız... Nasıl geçti?

Hem Zeytinburnu'nu hem de İstanbul'un projelerini konuştuk. İstanbul 4.0 hakkında konuştuk. İstanbul 4.0 Akıllı Şehir Yönetimi dersek maksat hasıl olmuş olur. Bildiğimiz şehir yönetiminden tek farkı, insanlar dertlerini size üretiyor siz onlara çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. İstanbul 4.0'da siz bu sorunları biliyorsunuz. Ve ya sorun size iletilmeden siz sorunları biliyorsunuz.