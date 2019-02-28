Son dakika gelişmesine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'yi telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
Nijerya'da hafta sonu düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari yeniden başkan seçildi.
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