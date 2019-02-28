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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 23:11

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 'na tebrik

Başkan , Buhari'yi telefonla arayarak yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

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